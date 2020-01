Spaventoso incendio sul litorale di Fondi: distrutto il tetto di una casa a Capratica

Incendio a Fondi: tanti danni ma nessun ferito

Spaventoso incendio ieri sera sul litorale di Fondi , in località Capratica.A lanciare l'allarme alcuni vicini ma, all'arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, il focolaio si era già trasformato in un: ildi un'abitazione era completamente in fiamme con danni visibili anche negli interni.Immediate le operazioni di spegnimento, non senza prima verificare l'eventuale presenza di inquilini o persone in difficoltà in casa. Fortunatamente la villetta era vuota.Ci sono volute diverse ore prima di avere la meglio sulle lingue di fuoco: alle 23:44 i, che hanno lavorato a lungo con tre automezzi e diversi uomini, hanno finalmente domato il rogo e messo in sicurezza la proprietà.Danni ingenti anche se, proprio la tempestiva chiamata al 115, ha salvato almeno alcune parti dell'abitazione.Sconosciute le cause, sarà effettuato nelle prossime ore un ulteriore sopralluogo anche se sembra si tratti di un episodio accidentale.Non è escluso che il rogo possa essere stato innescato da un petardo. Paura sul litorale di Fondi dove, in pochi minuti, un'intensa colonna di fumo nero ha attirato passanti e cuoriosi.