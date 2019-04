Spari nella notte anche a Latina: episodio collegato con l'intimidazione di Sezze

Spari contro una abitazione anche alla perifieria di Latina. L'episodio è avvenuto praticamente nelle stesse ore in cui ignoti avevano sparato cinque colpi contro la facciata di una casa di Sezze. Anche in via Piscinara a Latina sono stati esplosi 5 colpi. In entrambi i casi - i carabinieri a Sezze e la polizia a Latina - sono stati rinvenuti i bossoli dei colpi sparati e ad una prima verifica risultano essere stati tutti esplosi da una pistola 9x21. Tutte queste analogie fanno ritenere che le due intimidazioni a mano armata siano collegate, si sta però ancora cercando di capire quale sia il movente. © RIPRODUZIONE RISERVATA