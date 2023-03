Sparatoria ad Aprilia, ferito un uomo in via Parigi: caccia all'aggressore

Sparatoria questa mattina ad Aprilia. È accaduto in via Parigi. I colpi di pistola hanno raggiunto un uomo che è rimasto ferito. È stato soccorso e trasportato dagli operatori del 118 presso la clinica di via delle Palme.

Intanto è scattata a caccia all'uomo da parte dei carabinieri di Aprilia che stanno setacciando il territorio per risalire all'aggressore. Il quartiere Toscanini torna ad essere teatro di un gravissimo episodio criminale.