Sparatoria in centro a Latina. I testimoni: «Colpi di arma da fuoco da palazzo Pennacchi»

Sparatoria pochi minuti fa in piano centro a Latina, in via don Morosini, al palazzo Pennacchi. Sul posto vigili del fuoco e polizia, non si hanno ancora dettagli su quando accaduto. I testimoni dicono di aver udito più colpi di arma da fuoco provenire dall'interno, da uno dei piani più alti, forse il tredicesimo. Gli investigatori non fanno entrare nel palazzo della Galleria Pennacchi neppure i residenti.

Gli agenti di polizia, con le armi in pugno e indossando i giubbotti antiproiettile, sono appena saliti con i vigili del fuoco. Due le ipotesi, la persona che ha sparato potrebbe essersi tolta la vita oppure è barricata in casa. Ma in questo momento cosa è successo all'interno di quell'appartamento è un mistero.

Passano i minuti e il mistero si infittisce: gli agenti stanno perlustrando il palazzo, dove ci sono decine e decine di appartamenti, ma non riescono a trovare i locali nei quali sono stati esplosi i colpi di arma da fuoro.

