Spartoria in centro a Fondi: gambizzato un uomo

FONDI - Sparatoria pochi minuti fa in pieno centro a Fondi. Il commesso di una profumeria, un uomo di 37 anni, stava uscendo dal magazzino dell'attività commerciale quando è stato...

LATINA - Schiaffeggiata e tenuta segregata in una gabbia. E' successo in una casa di riposo di Roccagorga dove un'anziana ospite secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nas coordinati...

E' arrivata in mattinata nella caserma dei carabinieri di Formia per adempiere l’obbligo di firma, una ventitreenne di Gaeta con precedenti penali ha dato improvvisamente in escandescenze...