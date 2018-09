Spara con la scacciacani sotto la casa della ex: ragazzo arrestato per stalking a Fondi

Ha raggiunto la casa dell'ex fidanzata e quando gli è stato negato più volte di entrare ha esploso in aria dei colpi con una pistola scacciacani. È accaduto nella tarda serata di ieri a Fondi, in provincia di Latina. Il

ragazzo, un 25enne incensurato della zona, è stato arrestato dai

carabinieri della Tenenza di Fondi per atti persecutori,

esplosioni pericolose e porto abusivo di arma. I militari hanno spiegato che già da diversi giorni il givane molestava la ragazza con pedinamenti,

minacce, telefonate, messaggi e tentativi di approccio, Nel orso di una perquisizione sono stati sequestrati, oltre alla scacciacani anche una pistola a

gas e una carabina da softair, entrambe di libera vendita.

Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA