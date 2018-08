Spaccio in centro ad Aprilia, in arresto pusher 20enne

di Raffaella Patricelli

I suoi movimenti hanno attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno fatto scattare un controllo riuscendo a recuperare ben 350 grammi di hashish. Un giovane di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo - di professione operaio ed incensurato - nascondeva ma droga in parte in auto e in parte in casa. Sotto sequestro sono finiti diversi panetti di hashish del peso totale di 350 grammi e il materiale per confezionare la droga. Il controllo è scattato durante la notte nel centro di Aprilia nel corso di un servizio finalizzato alla prevenezione e alla repressione dello spaccio. Il 20enne in arresto verrà giudicato con il rito direttissimo.







