Spaccio, usura, estorsione: quattro arresti a Gaeta

Spaccio di stupefacenti, usura ed estorsione, nel sud pontino scatta l'operazione della polizia Coast to Coast. Quattro le persone finite in manette: un 27enne di Fondi, un 29enne di Formia, in carcere, un 30 di Cassino e un 41 enne di Gaeta, ai domiciliari. Le indagini degli agenti del Commissariato di Gaeta sono partite nel 2018 dopo la comparsa di nuovi personaggi spuntati fuori dopo un periodo di vuoto dovuto alle clamorose operazioni delle forze dell'ordine.Secondo l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Cassino Francesco Amato si ipotizza la presenza di un sodalizio criminale attivo sulla riviera d'ulisse e con ramificazioni fino a Cassino. Dalle indagini è emerso un volume d'affari di migliaia di euro a settimana.