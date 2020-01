Spaccio di droga e pene da scontare, due arresti della Polizia a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due arresti da parte degli agenti della Questura di Latina per reati inerenti allo spaccio di droga. Il primo riguarda un uomo di 50 anni originario di Lecce, già agli arresti domiciliari, condotto in carcere a seguito di una sentenza di condanna definitiva della Corte d’Appello di Roma emessa lo scorso settembre, dovendo espiare 2 anni e 8 mesi di reclusione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è gravato da numerosi precedenti per delitti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, in particolare furti e rapine. Lo scorso agosto era stato nuovamente arrestato dagli uomini della Questura, dopo essere stato colto in flagranza intento a spacciare droga ed in possesso di 150 grammi di cocaina.Nella stessa mattinata è stato arrestato un uomo di 62 anni originario di Cagliari. A ottobre è stato sottoposto ad un controllo di polizia mentre si trovava agli arresti domiciliari ed è stato trovato in possesso di 65 grammi di marjiuana. In ragione di questo, gli investigatori della Polizia di Stato hanno richiesto al Magistrato di Sorveglianza di Roma l’aggravamento della misura e per lui si sono riaperte le porte del carcere di via Aspromonte.