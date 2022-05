Spaccio di droga, blitz in via Londra: arrestate tre donne

Sono state arrestate in flagranza di reato per spaccio, trovate in casa con le dosi di cocaina da vendere e con quasi 4mila euro in contanti. Si tratta di due sorelle della famiglia De Rosa, Francesca e Giovina, e della cognata Anna Bevilacqua.

I carabinieri sono entrati in azione dopo aver notato un via vai di giovani che raggiungevano l'abitazione di via Londra e che subito dopo si dileguavano per le stradine vicine. Dopo aver individuato con precisione la casa i militari hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare trovando appunto le due donne della famiglia De Rosa, sorelle di Cesare De Rosa, arrestato solo qualche settimana fa per il tentato omicidio di un cittadino straniero avvenuto lo scorso aprile proprio in via Londra, e una cognata. Una delle due sorelle aveva addosso diversi involucri di cellophane contenenti complessivamente 48 grammi di cocaina e alcune dosi di crack, oltre a una busta trasparente con dentro 105 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

All'interno di altre stanze dell'abitazione i carabinieri hanno poi scoperto e sequestrato 13,50 grammi di sostanza da taglio nascosti nell'intercapedine del legno di un tavolo, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, 1,50 grammi di crack che erano nascosti in un bidone della spazzatura e quasi 4mila euro in contanti che erano stati suddivisi in buste di plastiche nascoste in diversi angoli dell'appartamento. La droga, insieme a tutto il materiale rinvenuto, è stata sottoposta a sequestro, mentre le tre donne, evidentemente custodi dello stupefacente conservato in casa e attive anche nella vendita, sono state arrestate e trasferite nella casa circondariale di Rebibbia a Roma.