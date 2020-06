Spaccio alla stazione ferroviaria, uomo arrestato dalla Polizia a Cisterna

Gli uomini del Commissariato di Cisterna hanno concluso un'attività di polizia giudiziaria per contrastare il fenomeno della spaccio di sostanze stupefacenti, traendo in arresto un cittadino nigeriano di 32 anni.

I poliziotti, da tempo impegnati in servizi di osservazione presso le aree solitamente utilizzate per la cessione di droga, nei pressi dello scalo ferroviario, hanno notato l'uomo appena sceso dal treno proveniente da Latina e hanno deciso di procedere a un controllo a seguito del quale lo straniero è stato trovato in possesso di un involucro contenente 4 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri due involucri contenenti complessivamente 65 grammi di marijuana, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 1400 n contanti, provento secondo la polizia dell’attività di spaccio.

