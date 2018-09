Spacciava in bici a 16 anni: arrestato a Latina in via Le Corbusier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato sorpreso in sella alla sua bicicletta mentre confabulava con il conducente di un'auto ferma in viale Le Corbusier, alla vista degli agenti ha cercato di darsi alla fuga. A quel punto gli uomini della squadra volante hanno deciso di inseguire il ragazzo e bloccarlo. Il giovane è stato trovato in possesso di un involucro del quale stava tentando di disfarsi, contenente alcune dosi di hashish che avrebbe venduto all'acquirente. Lo stupefacente era nascosto in una tasca dei pantaloni insieme a una banconota da 20 euro, considerata provento dell'attività di spaccio. Alla luce di quanto scoperto, gli agenti hanno deciso di procedere anche a una perquisizione domiciliare. All'interno della cantina dell'abitazione è stato trovato un panetto di droga.L'attività di spaccio è stata confermata dalla presenza in casa anche di un bilancino di precisione, una spatola, ritagli di cellophane e altro materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente da vendere. Le analisi sulla sostanza rinvenuta e sequestrata hanno accertato che si trattava di hashish, per un peso complessivo di 60 grammi. Il giovane pusher è stato quindi condotto in Questura per essere identificato. Si tratta di un minorenne italiano, appena 16 anni, incensurato.Al termine degli accertamenti è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e condotto a Roma in un centro di prima accoglienza per minori, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'acquirente dello stupefacente, un cittadino italiano di 24 anni, è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. L'arresto è avvenuto nell'ambito di una serie di controlli del territorio intensificati dalla Questura in città, come misura di contrasto ai reati predatori e al fenomeno dello spaccio di droga.