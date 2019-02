Spacciava cocaina in un appartamento di piazza Moro a Latina: arrestato. Trovati 200 grammi di droga

Ultimo aggiornamento: 17:50

Dopo aver bloccato un uomo trovato in possesso di cocaina, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a risalire e ad errestare lo spacciatore. E' accaduto venerdì sera quando nell’ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal questore Carmine Belfiore, è stato attivato un servizio nelle strade adiacenti Piazza Aldo Moro, zona dove era stata segnalata la presenza di numerosi tossicodipendenti.«In particolare - spiegano dalla Questura - nel corso delle attività, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, in collaborazione con personale del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, e con l’ausilio dell’Unità cinofile di Nettuno, è stato controllato un tossicodipendente e quest'ultimo preso dal panico ha consegnato spontaneamente agli operanti una dose di sostanza stupefacente del genere cocaina».E' stato il tossicodipente a riferire agli agenti dove aveva acquistato la droga. Una dose gli era stata venduta al prezzo di 50 euro all’interno dell’abitazione poco distante, risultata occupata da Vincenzo Girondino, 54 anni, personaggio noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari. A quel punto «ritenendo l'uomo detenesse presso il suo domicilio una quantità imprecisata di sostanza stupefacente si è proceduto alla perquisizione dell'abitazione».All'interno veniva identificata una donna: L.F. , 28 anni, anche lei nota alle forze di polizia. Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti due etti di cocaina, materiale riconducibile all’attività di confezionamento e la somma di 1.500 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro, in considerazione del fatto che Girondino non svolge alcuna attività lavorativa.Anche l'ulteriore perquisizione effettuata presso l’abitazione della donna dava esito positivo: sono stati rinvenuti 5 grammi di marjiuana e la donna e per la donna è scattato il deferimento amministrativo ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90. Mentre Vincenzo Girondino è stato arrestato e, così come disposto della autorità giudiziaria competente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.