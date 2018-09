Spaccia droga mentre si trova ai domiciliari, scatta l'arresto per un uomo

Pusher di cocaina arrestato dai Carabinieri a Pontinia. L'uomo, un quarantenne già ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari di Latina sul cancello d'ingresso della propria abitazione mentre passava la droga ad alcuni acquirenti ricevendo 30 euro.



Perquisendo la sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato sostanza da taglio, 70 grammi di cocaina, quasi 3 grammi di hashish suddivisi in due involucri e 125 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Nell'appartamento sono stati trovati anche un bilancino digitale di precisione, 2 coltelli usati per il taglio della sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per domani.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:50



