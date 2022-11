Soumahoro, la suocera ammette il mancato pagamento degli stipendi. «Decido io quando rompere il silenzio»

Ha ammesso di non aver pagato i dipendenti e ha firmato l'accordo con una delle ex lavoratrici della cooperativa Karibu. Questa mattina la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, ha partecipato all'incontro fissato con il sindacato Uiltucs all'ispettorato del Lavoro di Latina.

Sul tavolo la posizione di tre lavoratori, per una donna che aspettava 22 mensilità arretrate è stato firmato un accordo che prevede il pagamento a rate di oltre 20.000 euro di arretrati. Per gli altri due lavoratori l'incontro è stato rinviato, alla presenza del sindacalista Gianfranco Cartisano, per la necessità di un'integrazione di documenti.

Soumahoro, la suocera replica ai giornalisti dopo l'udienza

Attesa dai giornalisti all'esterno dell'Ispettorato del Lavoro, la suocera del parlamentare si è limitata a dire "decido io quando rompere il silenzio", nessuna ulteriore spiegazione e nessuna risposta alle domande dei giornalisti relative alle accuse della Procura di Latina. La firma dell'accordo è comunque l'ammissione dei mancati pagamenti. Già altri 4 lavoratori avevano ottenuto lo stesso risultato, ma sono decine le posizioni ancora da chiarire.

La presidente di Karibu si è poi allontanata con il figlio per raggiungere gli ispettori ministeriali che la attendevano nella sede della coop dove è in corso l'acquisizione dei documenti.