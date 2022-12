Soumahoro, sequestrati oltre 650.000 euro alla cooperativa Karibu: misure interdittive e tre indagati

Svolta nelle indagini sulle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nell'ambito della Provincia di Latina. La Guardia di Finanza di Latina , coordinata dalla Procura pontina, questa mattina ha applicato nei confronti del consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu, che fa riferimento alla famiglia del deputato Aboubakar Soumahoro, la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un anno, con la pubblica amministrazione e di esercitare per lo stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche.

Inchiesta Karibu-Aid, la pista dei soldi in Ruanda

Il nucleo Pef delle Fiamme gialle, con l'ausilio di personale della sezione di polizia giudiziaria della polizia di Stato, ha dato esecuzione al provvedimento di applicazione di misure cautelari interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, provvedimento che ha la durata di un anno, nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu.

È stato poi applicato il sequestro preventivo «del profitto del reato» per oltre 639mila euro nei confronti di un indagato e di oltre 13 mila nei confronti di altri due indagati. I provvedimenti sono stati adottati dal gip presso il Tribunale di Latina con riferimento a reati tributari, in particolare emissione di fatture «per operazioni inesistenti» per gli anni di imposta che vanno dal 2015 e al 2019 .

La Procura di Latina sottolinea che le indagini proseguono, “anche con riferimento a temi investigativi diversi e complessi”.

Cooperative sotto inchiesta, la Prefettura di Latina chiude tredici centri