Sostanze pericolose nelle aziende farmaceutiche, seminario sulla sicurezza

E' in programma giovedì 21 novembre presso la facoltà di Economia e commercio, sede di Latina, dell'università Sapienza (viale XXIV maggio), il seminario "Reach_farmaceutica". Si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma “Ambiente e Salute” nell’ambito del piano regionale della prevenzione 2014-2019 della Regione Lazio.Il seminario è organizzato dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl Latina in collaborazione con l’ufficio sicurezza sul lavoro della Regione Lazio e offrirà la possibilità di approfondire le problematiche riguardanti la corretta gestione delle sostanze pericolose utilizzate nei luoghi di lavoro della produzione farmaceutica.L’evento ha l’obiettivo di indirizzare e assistere le imprese della filiera produttiva, i lavoratori e i loro rappresentanti per la sicurezza, i professionisti del settore, gli operatori pubblici che si occupano del controllo delle sostanze pericolose e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei prodotti chimici nell’applicazione degli obblighi vigenti.I lavori inizieranno alle 9 con i saluti del direttore generale Asl, Giorgio Casati, e di quello sanitario Giuseppe Visconti, di seguito il programma completo