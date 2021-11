Sostanze chimiche per esplosivi e fitofarmaci non autorizzati, i controlli dei carabinieri: due denunce ad Aprilia

Controlli del Nas e dei carabinieri di Aprilia a Campoverde: i militari diretti dal tenente colonnello Paolo Guida hanno eseguito un’ispezione presso due aziende situate a Campoverde per alcune indagini sulla produzione di sostanze chimiche non autorizzate e fitofarmaci. Due persone sono state denunciate. Si tratta di un 54enne di Fiumicino, amministratore unico di una delle due società, per scarichi non autorizzati e gestione illecita di rifiuti, nonché per il mancato rispetto delle misure anticovid e sulla sicurezza sul lavoro. Per lui è scattata anche una multa da 11 mila euro. Denunciato anche un 81enne – sempre di Fiumicino – proprietario del capannone dove hanno sede le due società ispezionate. All’interno sono stati infatti trovati prodotti chimici non regolari.

