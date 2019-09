Sosta al Lido, il Comune rettifica: era a pagamento solo fino al primo settembre

Ultimo aggiornamento: 12:40

Sosta a pagamento al Lido, arriva il chiarimento del Comune. Dopo il pasticcio dell'allungamento in extremis della sosta a pagamento fino al prossimo 15 settembre, questa mattina è stata pubblicata la rettifica dell'ordinanza di giugno, firmata dal dirigente dei settore Trasporti, Francesco Passaretti, che regolava la sosta al mare di Latina e che aveva dato origine al pasticcio. Nella rettifica viene specificato che «l’imposizione del nuovo regime tariffario per la marina di Latina, di cui alla delibera di G.M. 567/2017, che ha estensione dal 01 Giugno al 31 Agosto» e per questo prendendo atto che «deve essere inserito nel corpo dell’ordinanza n°166 del 30.05.2019, per quanto attiene esclusivamente l’istituzione della sosta a pagamento nel comprensorio della marina di Latina, la limitazione dell’estensione temporale della stessa dal 01 Giugno al 01 Settembre 2019 in considerazione della necessità, per ragioni di sicurezza viaria, di regolamentare l’ultimo Week End di Agosto che comprende anche la giornata di domenica 01 Settembre».Per questo «la modifica e l’integrazione dell’ordinanza 166 del 30.05.2019 ai soli fini ed effetti dell’istituzione del pagamento della sosta imposizione tariffaria che è da intendersi istituita unicamente nel periodo intercorrente dal 01 Giugno al 01 Settembre 2019». Quindi da oggi in poi si potrà parcheggiare gratuitamente sul Lungomare e sui parcheggi del Lido fino alla prossima estate.