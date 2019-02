Sosta a pagamento, a Minturno agevolazioni anche a chi vive nei comuni del sudpontino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata pubblicata all’Albo Pretorio online la Deliberazione della Giunta Comunale di Minturno (la numero 7 del 10 gennaio 2019, “Modifica ed integrazione riepilogative condizioni di sosta a pagamento anno 2019”). Tra le novità introdotte figurano le agevolazioni riservate ai residenti nei Comuni limitrofi (Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Formia, Gaeta ed Itri).«Nell'ottica di una visione comprensoriale dei servizi destinati alla collettività – spiega il Sindaco Gerardo Stefanelli – io ed i miei collaboratori abbiamo ritenuto di dover considerare adeguatamente la condizione delle persone residenti nel comprensorio meridionale della provincia di Latina, legate alla nostra città per motivi familiari, di lavoro, di svago o per altre esigenze. Ci è parso opportuno prevedere due specifiche tipologie di abbonamento, mensile (€ 20) ed annuale (€ 60), estese a tutte le aree delimitate con strisce blu, ad esclusione del Piazzale Sieci, del Lungomare di Scauri e del parcheggio prospiciente la Stazione ferroviaria. Tali condizioni agevolate potranno essere riconosciute, con un’apposita, integrativa Delibera di Giunta, ai Municipi vicini, che ne faranno richiesta. Mi auguro che, in virtù di una condivisa situazione di reciprocità, le altre Amministrazioni civiche assumano provvedimenti identici nell’interesse dei miei concittadini».