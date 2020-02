Sospetto coronavirus, paziente trasferito in ambulanza da Formia allo Spallanzani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' nuovamente scattato la notte scorsa a Formia il protocollo che prevede il trasferimento di pazienti con sintomi influenzali, provenienti da zone di focolaio, dalla propria abitazione allo Spallanzani di Roma.Un uomo, rientrato da Bergamo dove era stato per lavoro, aveva febbre e tosse ed è stato prelevato da un'ambulanza dell'Ares 118 per essere trasferito all'Istituto nazionale di malattie infettive.Come nel precedente di qualche giorno fa - poi risultato negativo, al pari di tutti gli altri casi sospetti partiti dalla provincia di Latina alla volta dello Spallanzani - il paziente non è transitato per l'ospedale "Dono Svizzero" di Formia ma ha seguito la procedura che è quella di chiamare il numero di emergenza nazionale per il Coronavirus (1500) o il 112 o 118 per essere valutato telefonicamente e trasferito se ricorrono le necessità.