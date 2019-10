Sospetta meningite a 9 anni, trasferito in gravi condizioni da Latina al "Bambino Gesù"

Caso di sospetta meningite per un bambino di 9 anni portato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" nella serata di ieri. Il piccolo aveva febbre alta da qualche giorno, si era irrigidito e la mamma ha deciso di portarlo in ospedale. I medici del dipartimento di emergenza e quelli di malattie infettive, valutata la situazione, hanno deciso di trasferirlo al "Bambino Gesù" di Roma.



Le condizioni del ragazzino sono gravi, è stato intubato e portato in nottata - con l'eliambulanza - nell'ospedale pediatrico specializzato, mentre sono in corso gli accertamenti per confermare che si tratti di meningite e di quale forma della patologia.