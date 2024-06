Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:30

Saranno i patti di collaborazione a “salvare” intanto, e soprattutto a tutelare, il parco Upper di via Roccagorga a Latina. Il Comune di Latina, per timore che l’area, ormai terminata, possa essere vittima di atti vandalici, è giunto alla decisione di affidare temporaneamente, nelle more dell’avviso pubblico per la gestione definitiva, ad associazioni, cittadini, o soggetti titolati ai patti di collaborazione, apertura e chiusura del parco nelle ore diurne. Questo, per far sì che sia tutelato da un lato e parzialmente fruibile dall’altro. In base a quanto si apprende in piazza del Popolo, la prima firmataria del patto potrebbe essere la madre di Jean-Luc Krautsieder, il ragazzo di Latina morto in Francia un anno fa in seguito a una violenta aggressione, e al quale il parco sarà intitolato. I volontari per l’apertura e chiusura del parco e per la sua temporanea gestione potrebbero arrivare anche da diversi altri patti di collaborazione. Una situazione per attivare la quale in Comune si stanno stringendo i tempi.



Una preoccupazione reale, quella di possibili atti vandalici, come già avvenuto in passato per altri parchi, ad esempio per il Vasco De Gama. Tanto più che, fino a ieri mattina, in piazza del Popolo non era ancora giunta nessuna risposta all’avviso pubblico per la gestione definitiva. Un avviso pubblico emanato ormai il 27 maggio scorso, per una durata di 40 giorni: scadrà quindi il 6 luglio, e in piazza del Popolo si spera che qualche vivaio possa aderire presto.

UN PARCO “COMPLESSO”

In Comune ci si rende però conto della complessità della gestione del parco produttivo e, di riflesso, anche dell’avviso: l’area, infatti, «dovrà essere destinata alla coltivazione e vendita di alberi e piante prevalentemente autoctone da utilizzare come Nbs (nature based solutions, ndr) per affrontare e prevenire problemi ambientali specifici, prevedendone la sperimentazione nei siti dimostrativi e la futura destinazione al consumo e alla vendita. In particolare è prevista la coltivazione ed installazione di piante autoctone e ombreggianti adatte alla depurazione dell’aria e del suolo, di fasce di arbusti filtranti per il rafforzamento degli argini, la coltivazione di piante per la fitodepurazione delle acque di superficie». Produzione e vendita di piante, dunque, insieme al chiosco bar che caratterizza ogni parco cittadino, alle aree ludiche, e alle attività «di tipo socio-educativo, sportivo/ludico, sociale, ricreativo e sanitario basati sul contatto, la manipolazione, la trasformazione, lo studio e l’esperienza diretta con la natura e finalizzati ad aumentare il benessere psico-fisico delle persone». Tutto questo, anche in collaborazione con le scuole vicine al parco, per avvicinare i ragazzi alla scoperta, tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Si spera, dunque, in Comune, che soggetti titolati possano aderire all’avviso; altrimenti, se l’avviso dovesse scadere senza manifestazioni di interesse, l’amministrazione potrebbe essere costretta a rimodulare il progetto. Non è un mistero che si stia pensando anche a una soluzione estrema: “spezzettare” la gestione, partendo intanto con la gestione del chiosco bar. Ma sarà solo l’ultima spiaggia, perché in piazza del Popolo si è pienamente coscienti del fatto che così il parco produttivo verrebbe snaturato, diventando uno come gli altri, rinunciando alla sua eccezionalità di soluzioni basate sulla natura.