Martedì 11 Giugno 2024, 10:58

Per raggiungerlo al telefono bisogna fare lo slalom tra tutti i giornalisti che vogliono parlare con lui, italiani e di altri Stati europei; anche inglesi, nonostante la Brexit. Nicola Procaccini, nel tardo pomeriggio di ieri, si rende conto non solo della sua rielezione a Strasburgo, ma anche del fatto di essere - con ogni probabilità - il più votato di Fratelli d'Italia, alle spalle, naturalmente, di Giorgia Meloni: quando mancano ancora molte sezioni di Roma, Procaccini ha già superato le 100mila preferenze nella circoscrizione Italia Centrale. E, con tutta evidenza, alla fine addirittura triplicherà quelle 45.312 preferenze del 2019.

Aalla domanda se se l'aspettasse, risponde che «un po', si. C'è stato tanto lavoro dietro, in cinque anni ho potuto farmi conoscere, quindi totalmente inaspettato non è stato. Certo, le elezioni sono sempre un'incognita. Alla fine, dovrei essere il più votato di FdI in tutta Italia, eccezion fatta per Giorgia Meloni, ed è una grande soddisfazione».Secondo Procaccini, tutto questo «nasce sicuramente dalla precedente esperienza da sindaco di Terracina, un ruolo che ti allena a affrontare i problemi con grande pragmatismo, a rispettare la parola data. Ogni volta mi chiedono come sia, parlare di fronte a capi di Stato, in un Parlamento che rappresenta mezzo miliardo di persone, ma quando a 15 anni hai parlato in un'assemblea studentesca, non hai più paura di nulla. È una sovrapposizione di esperienze, che è stata preziosa e fondamentale. Nel risultato di oggi c'è tutto questo percorso di anni e anni». Un grande risultato che porta anche grandi responsabilità: «Le affronteremo con equilibrio e determinazione, ma senza estremismi: cercando di aggregare, di alleare, quante più realtà politiche possibile. È un lavoro fatto di presenza su Bruxelles, di contatti quotidiani, di approfondimenti di dossier, di collegamenti con l'Italia, della quale difendiamo gli interessi. È un'attività complessa, ma molto bella».Dopo cinque anni conosce la macchina alla perfezione e sa già cosa intende fare al ritorno a Bruxelles. Tra i primi dossier, «c'è intanto da affrontare l'impostazione generale dell'Unione Europea: abbiamo vissuto anni in cui si è cercato di spogliare le nazioni di competenze. Ci opponiamo a questa trasformazione dell'Ue in senso federalista e difendiamo l'idea originaria di alleanza di nazioni. Ma ci sono anche altre questioni, a partire dal contrasto all'immigrazione illegale, a una transizione verde meno ideologica e più lucida». Dieci anni in Europa: come si gestiscono gli affetti? «Eh, questa domanda Si vive con grande sofferenza: da un lato vuoi ottenere il risultato, dall'altro sai che sacrificherai tempo per i cari, per le figlie: si lavora sulla qualità del tempo trascorso insieme, piuttosto che sulla quantità».