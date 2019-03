Sorpasso a destra al semaforo: lezione esemplare per un pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quante volte al, o a un incrocio pericoloso, capita di essere accostati dalche, pere schiaccia ilPrepotenza, troppa fretta e un piccolo danno non sono andati giù ad un automobilista di Fondi che, a sorpresa, si è lanciato in un "vendicativo" inseguimento del "".I fatti alle 7:30 di ieri mattina al, nel territorio di: un uomo al volante di un furgone bianco stava attendendo che l'indicatore luminoso diventasse verde quando una, guidata da uno straniero, lo ha superato sulla destra per poi partire a razzo.Nel tentativo die sfrecciare davanti alla coda di macchine, però, l'ha urtato il furgone. Oltre alla beffa, insomma, anche il danno materiale.L'episodio ha mandato su tutte le furie il conducente del mezzo danneggiato che, mantenendo le distanze, ha seguito la Panda Azzurra fino alla frazione di, dove il fuggitivo risiede, per poi chiamare iOltre al risarcimento del piccolo danno, al quale provvederà fortunatamente l'assicurazione, l'uomo è stato denunciato per ilA raccontare l'episodio, uno spaccato di quotidianità per le strade pontine, è stato il diretto interessato. «Spero che condividere quanto accaduto - ha fatto sapere il conducente del furgone - possa servire daa tutti i furbetti con il».Una brutta abitudine, questa, che nonostante controlli su strada, autovelox e t-red , al semaforo di Monte San Biagio è ancora piuttosto diffusa.