Sono 83 le baby tartarughe nate a Fondi: schiusa accelerata dalla mareggiata

Sono in totale 83 le tartarughe venute alla luce tra ieri e oggi sul litorale di Fondi.

La seconda ondata di nascite, però, è stata salvata in extremis. Dopo le prime due testoline spuntate tra i granelli di sabbia, infatti, volontari ed esperti si sono resi conto che la mareggiata non avrebbe dato scampo ai piccolini in fase di risalita.

Attorno alle 4:42 è così scattato un tour de force per scavare nel nido e recuperare tutti gli esemplari ancora vivi che saranno rilasciati in mare con l'ausilio della Guardia Costiera.

Un super lavoro, insomma, portato a termine solo grazie alla determinazione e all'esperienza del gruppo di volontari di TartaLazio (nella foto).

Questa mattina la schiusa delle uova può dirsi conclusa: sono in totale 83 le piccole tartarughe pronte a conquistare il Mar Tirreno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA