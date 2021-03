Sono 130 i casi di Covid nella provincia pontina. Nuova emergenza al Goretti

Sono 130 i nuovi casi di covid riportati nel bollettino della Asl di Latina, ma a fronte di un numero inferiore di test effettuati (poco più di 700). Ad oggi dunque si contano solo a marzo oltre 3mila contagi.

Per quanto la distribuzione sui comuni della provincia, 33 nuovi positivi sono stati accertati a Latina, 14 ad Aprilia, 13 a Cisterna e a Priverno, 11 a Cori, sette a Formia, sei a Pontinia e Sabaudia, quattro a Sezze, tre a Minturno e a Terracina, due a Maenza e Sperlonga, uno a Itri, Norma, Prossedi, San Felice Circeo e Sermoneta. Solo 21 i guariti nelle ultime 24 ore e un decesso, quello di un paziente di 80 anni che era residente a Pontinia.

Con l'ascesa dei contagi aumenta anche la pressione ospedaliera e gli accessi al pronto soccorso. Circa 12 ambulanze in coda dalla mattinata di oggi, con altrettanti pazienti covid in attesa di entrare in pronto soccorso. La situazione è al limite e l'ospedale cerca di fronteggiare una nuova situazione di emergenza anche attraverso la riconversione di posti letto e l'allestimento di aree di emergenza, come il locale della cappella dell'ospedale.

