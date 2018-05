Sonnino ritrova i video perduti dello “sciopero al rovescio” realizzati da Pontecorvo e De Santis

di Marco Cusumano

SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA E SUL MESSAGGERO DIGITAL

Una storia che non molti conoscono, al di fuori dei Monti Lepini, è senz’altro quella dello “sciopero al rovescio”. Nei primi anni Cinquanta, in piena crisi economica, molti cittadini senza alcun tipo di impiego decisero di lavorare gratuitamente “per protestare” in maniera atipica contro l’assenza di lavoro, ma soprattutto per realizzare opere di pubblica utilità.A Torino fu costruita un’auto, a Genova addirittura una nave. A Sonnino si decise di costruire una strada, un’opera immensa che ancora oggi si trova lì, seppur incompiuta. Centinaia di uomini, ma anche molti ragazzi, si impegnarono per la grande opera frutto del primo “sciopero al rovescio”.Una storia dimenticata per decenni che oggi viene recuperata e raccontata dallo sceneggiatore Diego Altobelli.