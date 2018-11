Sonnino, donna partorisce in ambulanza durante il trasporto al Goretti

Ha partorito in ambulanza, è nato un bel maschietto di 3 chili e 800 grammi. E' successo questa mattina nel centro storico di Sonnino. Erano da poco passate le nove quando l'ambulanza e l'automedica arrivata dalla postazione di Priverno, hanno raggiunto il paese con l'intenzione di trasportare in ospedale una donna in preda alle doglie. La signora, di origine marocchina, durante il trasporto verso il "Santa Maria Goretti" di Latina, assistita del medico del 118 e da un altro operatore sanitario, ha dato alla luce un bimbo. Una volta arrivati all'ospedale di Latina la donna e il piccolo sono stati ricoverati per precauzione, le loro condizioni sono buone. © RIPRODUZIONE RISERVATA