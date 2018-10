Sonnino, distrutta dalle fiamme al Frasso la pizzeria "La Tettoia"

All'alba di oggi la nota pizzeria "La Tettoia" situata nella frazione de il "Frasso" in territorio di Sonnino, è andata completamente distrutta dalle fiamme causate da un'auto parcheggiata vicino alla struttura che si è incendiata. Le fiamme sarebbero scaturite dalla vettura posteggiata da un ragazzo nella notte, verso le 4,30, una Polo andata a sua volta distrutta. Il giovane si era fermato per comperare le sigarette al distributore automatico.

Il ragazzo ha chiesto subito aiuto. Nel frattempo però le fiamme avevano già avvolto parte della costruzione tutta di legno e nonostante il prodigarsi dei proprietari della struttura e di alcuni abitanti del posto che avevano tentato di spegnere le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, il rogo l'ha ridotta in cenere.