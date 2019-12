Solo un pari per il Gaeta contro l'Atletico Vescovio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo un pareggio per il Gaeta contro l'Atletico Vescovio. La sfida all’Academy Sport Center è finita 1-1. Sono diverse le buone occasioni da rete fallite dai biancorossi fin dai primi minuti: al 2' gran parata di Giombetti sul tentativo di Carnevale; poi al 9’ la doccia fredda: i locali passano in vantaggio. Potenza si libera bene approfittando della libertà concessagli dai difensori gaetani e batte l’incolpevole Viscusi.Gaeta non demorde e costruisce diverse palle gol per il pareggio, tra cui quella sprecata da Marciano che spara addosso al portiere avversario. Ma alla fine arriva l'1-1, firmato dal nuovo arrivato in casa biancorossa Simonetti, che prima si procura e poi trasforma un calcio di punizione. Al 44’ il protiere avversario nega il gol a Marciano.Nella ripresa il Gaeta ha il pallino del gioco ma non riesce ad affondare il colpo; poi l’espulsione di Leccese, appena entrato, fa calare ulteriormente i ritmi. Prima dei fuochi d’artificio finali: da una parte la rovesciata di Marciano respinta da Tiostarda, dall'altra il miracolo di Viscusi che salva il risultato allo scadere.ATLETICO VESCOVIO-GAETA 1-1ATLETICO VESCOVIO: Giombetti (20’pt Tiostarda), Apostoli, Pietrobattista, Masi, Dalla Palma, Tancredi, Colapietro (17’st Amici), Lunghi I., Potenza (42’pt Maiorino), Bornigia, Rocchi (44’st Criscuolo). A disp.: Lunghi A., Cala, Ciprelli, Evora, Perozzi. All.: Pandolfi.GAETA: Viscusi, Siniscalchi, Siciliano (20’st Di Giorgio), Vitale (27’st Leccese), Mastroianni, Celli, Corrado (40’st Vuolo), Azoitei, Marciano, Simonetti, Carnevale. A disp.: Albano, Castillo, Petrella, Simeone, De Iorio, Mariniello. All.: Arena (Gesmundo squalificato).ARBITRO: Vallocchia di Rieti.Guardalinee: Samà e Martino.MARCATORI: Potenza 9’pt (A), Simonetti 25‘pt (G).ESPULSO: Leccese al 29’st per fallo di reazione.AMMONITI: Lunghi I., Tiostarda (A); Siniscalchi, Simonetti (G).NOTE – Angoli: 6-2 per il Gaeta. Rec.: 3‘pt-4‘st.