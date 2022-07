Giovedì 14 Luglio 2022, 10:50

Meri errori materiali nelle verbalizzazioni delle operazioni di voto nelle sezioni. Così il ricorso in appello al Consiglio di Stato chiede l'annullamento della sentenza del Tar che ha mandato a rivotare gli elettori in 22 sezioni di Latina. L'appello, presentato al CdS, il cui giudice monocratico ha rinviato alla camera di consiglio del 26 luglio la valutazione della sospensiva cautelare e poi del del merito, è stato presentato dal sindaco - decaduto al pari di giunta e consiglieri - Damiano Coletta. Secondo i suoi legali, la sentenza del Tar conterrebbe due principali errori in procedendo e in iudicando. In particolare, il fatto che la verifica fatta dalla Prefettura sulle 33 sezioni contestate nell' originario ricorso del centrodestra abbia significativamente ridotto il numero dei vizi lamentati: da quelle verifiche infatti il dato non risulterebbe tale da superare la prova di resistenza in relazione ai lamentati 1.071 voti mancanti a Vincenzo Zaccheo per raggiungere al primo turno il 50%+1 delle preferenze, così come peraltro il fenomeno della scheda ballerina potrebbe avere avvantaggiato o svantaggiato uno qualsiasi dei concorrenti alla carica di sindaco. Inoltre, sarebbe superficiale e carente la motivazione con cui il Tar ha ritenuto fondata nel merito la scheda ballerina, in quanto questo sarebbe solo un mero sospetto. Relativamente poi alla richiesta di sospensiva cautelare, il ricorso in appello sottolinea la necessità di tutela dell'interesse pubblico nella continuità dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla nomina del commissario.

LA POSSIBILE IMPASSE Ora è quindi tutto in mano alla camera di consiglio prevista per il 26 luglio, sia la decisione sulla sospensiva, ma il rischio è che possa essere una vicenda lunga, cui, a questo in essere, potrebbero seguire anche altri ricorsi o altri turni di voto, a seconda del risultato dell'eventuale nuova votazione.

COLETTA FIDUCIOSO «Avere ottenuto a breve una camera di consiglio è positivo, rispetto a un eventuale rigetto, e questo mi fa ben sperare: il giudice monocratico ha preferito rinviare al collegiale, perché la materia è complessa, e ho fiducia nell'esito del ricorso in appello - esordisce il sindaco, decaduto, Damiano Coletta - mi sembra evidente che sia stato creato un caso sul nulla, anche a livello parlamentare (il riferimento è alla richiesta alla Camera da parte di FdI, Lega e FI al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, di riferire in aula, ndr), si fanno dichiarazioni pericolose e destabilizzanti. Il mio obiettivo prioritario è sempre la trasparenza, la mia integrità, e la mia preoccupazione per il fatto che Latina è in una fase molto particolare perché è stato approvato il Bilancio e ci sono molte cose che stanno per partire, correlate anche al Pnrr, alla cantieristica, all'accordo quadro per le strade e per il verde, e la mia preoccupazione è sempre il bene comune, e questo è il senso del ricorso. Auguro buon lavoro al commissario, ma confido di rientrare a breve, perché quanto seminato è ora in fase di raccolta». Coletta cita anche la «solidarietà che sto ricevendo in maniera importante. Mi ha fatto piacere e significa che il rapporto di fiducia con la città costruito in sei anni è solido e la prova è il risultato del ballottaggio». Infine Coletta sottolinea che «vorrei che questa maggioranza (quella al momento del ballottaggio, ndr) si rafforzasse e si compattasse ulteriormente».