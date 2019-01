Solo due soci coprono le perdite: frattura ai vertici del Latina calcio 1932

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Latina calcio 1932 resta nelle mani di due soli soci, almeno per il momento. Il presidente Antonio Terracciano e il socio Giuseppe D’Apuzzo hanno infatti versato interamente la perdita accumulata al 30 novembre dal Latina Calcio 1932 e sottoscritto il nuovo capitale sociale versando le somme necessarie alla ricapitalizzazione. Sancità così definitivamente la rottura almeno con uno degli altri soci.«Dopo la riunione presso la sede societaria, al tavolo del notaio non si è seduto ingiustificatamente Fabio Napolitano - si legge in una nota della società - mentre i fratelli Fierro presenti dal notaio si sono riservati di versare entro i prossimi 30 giorni le somme di loro spettanza».Con l’operazione finanziaria di ieri le quote del Latina Calcio 1932 finiscono nelle mani di Antonio Terracciano per il 70% del valore, mentre l’impegno economico di Giuseppe D’Apuzzo è pari alla restante somma del 30% del capitale sociale. «Sarà questa la nuova compagine societaria - continua la nota - salvi i ripensamenti dei due ex soci Napolitano e Fierro. Proprio loro a partire da oggi avranno trenta giorni di tempo per restituire le somme di loro competenza a Terracciano e D’Apuzzo relative alla copertura delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale. Se entro il prossimo mese questo non avverrà, le quote resteranno nelle mani di Terracciano e D’Apuzzo che hanno provveduto ieri a versare le relative somme per il mantenimento della società».