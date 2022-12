Solito incrocio, ennesimo indicente: un ferito lieve in via Bixio a Latina

L'altra notte era accaduto in via Zeppieri, oggi poco dopo l'ora di pranzo in via Bixio: si ripetono a Latina gli incidenti negli incroci più pericolosi del capoluogo pontino. Stavolta, al micidiale incrocio tra via Bixio e via Ferrucci una Mazda 2 e una Citroen C3 si sono schiantate presumibilmente per una mancata precedenza. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi, una pattuglia della Squadra Volante della Questura per la viabilità e i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

Ad avere la peggio la persona che era alla guida della Mazda, la vettura è stata colpita lungo la fiancata e si è completamente girata. All'interno per l'impatto si sono aperti tutti gli air bag. Ad un primo esame le condizioni della persona non sembravano gravi, ma con ogni probabilità verrà accompagnata al Goretti per accertamenti.