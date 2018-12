Solita notte di bagordi al "Nicolosi" di Latina, al risveglio sporcizia ovunque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lampione rotto, a terra bottiglie di birra, lattine di bibite e sporcizia di ogni genere. E' la scena che si è presentata anche questa mattina ai residenti del quartiere popolare "Nicolosi", a poche centinaia di metri dalla centralissima piazza del Popolo, a Latina.Una scena che si ripete, dato che nel quartiere ogni sera si ritrovano decine di persone - molte delle quali straniere - per trascorrere il tempo bevendo e spesso anche spacciando sostanze stupefacenti. All'angolo tra via Marchiafava e via Curtatone - dove qualche giorno fa c'è stata una lite con accoltellamento - la situazione ogni mattina è quella che si vede nelle immagini. I residenti segnalano da tempo il proprio disagio, le forze dell'ordine intervengono spesso, ma purtroppo il fenomeno non accenna a diminuire.