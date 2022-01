Ventesima edizione della motobefana della solidarietà, nel rispetto delle norme anti covid

E' in programma giovedì 6 gennaio la ventesima edizione della "Motobefana della solidarietà" che ha visto nelle ultime iniziative oltre 1000 moto presenti in piazza della Libertà a Latina. «Abbiamo avuto le istruzioni per portare aiuto ai piccoli ospiti della Casa Famiglia La piccola Nazareth di Nettuno - spiega Fabio Porzi, uno degli organizzatori - e bisogna assolutamente attenersi ad esse assumendo un comportamento responsabile. In piazza della Libertà sarà possibile accedere solo con green pass rinforzato, con mascherine e mantenendo il distanziamento ed esclusivamente per il tempo necessario per fare donazioni sotto forma di beni alimentari a lunga scadenza e quant’altro occorrente in una casa. Le verifiche saranno eseguite dalle forze dell’ordine presenti e dalla protezione civile. La raccolta fatta online direttamente a mezzo bonifici alla Casa Famiglia ha ripagato interamente la casetta dei bimbi, per un valore di 6.000 euro. Per la presenza fisica dobbiamo rimandare a tempi migliori, l’importante è non far mancare il nostro aiuto a chi ne ha bisogno»

APPROFONDIMENTI LATINA Angeli in moto consegnano parrucche alle pazienti oncologiche...