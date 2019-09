Soldi e hashish per avere rapporti sessuali con una minore, uomo arrestato dai Carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prostituzione minorile e cessione di stupefacenti a minori. Sono le pesanti accuse che hanno portato agli arresti domiciliari un uomo di 50 anni, di Sezze, al termine delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Roma. I militari, coordinati dal tenente colonnello Michele Meola, inoltre, hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dall'uomo a una donna di 40 anni, anche lei di Sezze, ritenuta responsabile del reato di estorsione aggravata.Le indagini, svolte anche mediante l’ausilio di attività tecniche ed audizioni protette, effettuate dal reparto analisi criminologiche del Racis di roma, consentivano di accertare che l'uomo, previo pagamento di denaro e la cessione di hashish, compiva in più circostanze atti sessuali con una minore, all’epoca dei fatti quattordicenne. La madre della ragazza prima ometteva di denunciare gli atti sessuali e successivamente induceva l'uomo ad avere ulteriori rapporti con la ragazza, ricevendo in cambio dazioni di denaro anche perché la donna lo minacciava dicendo che si sarebbe rivolta ai carabinieri qualora lui non avesse ottemperato al pagamento.