La soddisfazione più grande si respira in casa Fratelli d'Italia. «Siamo il primo partito, esprimiamo quattro sindaci su sei nuovi eletti in provincia», sono le parole di Nicola Calandrini, il coordinatore provinciale del partito della Meloni.

«Anche alle amministrative Fratelli d'Italia si dimostra primo partito a livello provinciale. Su sei Comuni andati al voto esprimiamo ben quattro sindaci: Mario Lucarelli a Rocca Massima, Angelo Pincivero a Prossedi, Loreto Polidoro a Maenza e Marco Vento a Spigno Saturnia. Grazie al sostegno dei nostri candidati, infine, abbiamo contribuito alla riconferma del sindaco Giovannoli a Sermoneta». Dalle amministrative alle Europee: «Il risultato è stato straordinario - scandisce il senatore Calandrini - Nel capoluogo una percentuale tra le più alte a livello nazionale». Poi il successo di Nicola Procaccini: «Ne sono orgoglioso - dice - La comunità di patrioti che mi onoro di coordinare ha davvero lavorato all'unisono facendo quadrato attorno al nostro candidato che, avendo fatto registrare più di 27mila preferenze, ha più che raddoppiato il suo consenso personale».Parla di risultato straordinario anche Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI: «In termini di percentuali e di preferenze. Sono enormemente soddisfatto per l'eccellente dato di Nicola Procaccini, merita di ricoprire un ruolo di primo piano nell'Unione europea. Sono felice - aggiunge - per non dire commosso per la performance di Antonella. Con oltre 9.000 preferenze la Sberna si è collocata al terzo posto a livello pontino nella lista di FdI dopo Giorgia Meloni e Nicola Procaccini». E qui Tiero si toglie un sassolino: «Un dato eccezionale, che abbiamo ottenuto esclusivamente con le nostre forze. Abbiamo battuto in termini di consensi, candidati sostenuti da assessori regionali, esponenti istituzionali di primo piano e "cordate" locali».«Il risultato emerso da queste elezioni europee dimostra che Forza Italia è sulla strada giusta per accreditarsi sempre più quale partito di riferimento per i cittadini», è il commento di Giuseppe Di Rubbo, coordinatore provinciale di FI - A parlare sono i numeri che attestano il nostro partito in provincia di Latina al 16,42% dei consensi, dato che si avvicina quasi al doppio dell'eccellente risultato nazionale, e che ha portato il nostro candidato Salvatore De Meo ad ottenere quasi 24mila preferenze. Oltre ai Comuni che hanno registrato preferenze record in termini percentuali come, per citarne alcuni, Fondi, Gaeta e Formia, San Felice Circeo e Sabaudia, anche nel Comune di Latina si è registrato un incremento in termini percentuali e di numero di preferenze passando dal 7% dei consensi del 2019 all'8,76% del 2024». Soddisfatto anche l'assessore regionale degli azzurri Giuseppe Schiboni: «Il lavoro viene sempre premiato. I risultati ottenuti da Forza Italia e da Salvatore De Meo in questa tornata elettorale per le europee dimostrano come ci sia tra i cittadini voglia di riconoscersi in un partito moderato, coeso ed in cui sia la squadra, e non i singoli interessi, a fare la differenza».«Sono molto soddisfatta dei risultati emersi dalle recenti elezioni europee, sia a livello personale, sia per quanto riguarda il nostro partito - afferma l'onorevole della Lega Giovanna Miele candidata alle europee - I numeri che abbiamo raggiunto sono significativi e dimostrano un forte supporto, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, dove il dato complessivo è positivo. Questo ci dà una grande motivazione per continuare il nostro lavoro con rinnovato impegno sul territorio e tra le persone». Aggiunge poi: «Voglio esprimere la mia profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Il lavoro instancabile della Lega, dei dirigenti e dei militanti in questa provincia è stato fondamentale».Omar Sarubbo, segretario provinciale del Pd affida una prima analisi - amara - del voto a Facebook: «29.677 volte grazie alle cittadine e cittadini della nostra provincia che ci hanno scelto. Il nostro 15,05% non mi soddisfa anche se è ben distante da quel "chissà se a Latina andranno oltre il 9%" che s'era insinuato come una serpe velenosa nel dibattito locale o come il canto molesto dei gufi nei miei timpani. Anche quello 0,2% in più rispetto alle europee 2019 è piccola cosa, come l'esser largamente il primo partito delle forze del centrosinistra pontino. Non mi interessano i derby e i decimali ma il come riusciremo a stare insieme per esercitare il nostro dovere di fornire una alternativa comune al conservatorismo. Questo risultato, però, conta il doppio se inserito nel complicatissimo contesto locale. Di quanto sia "nera" questa provincia inutile starlo a ricordare, non accampiamo scuse. Bene però affermare ancora una volta quanto la nostra comunità politica provinciale (iscritti, volontari, circoli) abbia eroicamente condotto l'ennesima campagna elettorale a "mani nude" e senza il valore aggiunto di candidati locali. È un voto che, alla fine dei giochi, sentiamo tanto nostro, ce lo teniamo stretto e cercheremo di meritarcelo con l'impegno quotidiano sul campo».Il M5S è soddisfatto per il risultato alle europee della candidata pontina Federica Lauretti, ma anche per tenuta del Movimento in provincia. «A Latina - sottolinea la coordinatrice provinciale Maria Grazia Ciolfi - il M5S è la quarta forza politica, davanti a FI. Al netto di un risultato a livello nazionale diverso da quello auspicato, esprimo soddisfazione, sia per l'ottimo risultato conseguito da Federica Lauretti, sia perché il Movimento ha mantenuto, anche in provincia di Latina, un consenso in linea con la media nazionale, un risultato tutt'altro che scontato in un territorio politicamente caratterizzato da uno storico radicamento del centrodestra. In questo contesto il M5S ha raggiunto punte di consenso anche oltre la media nazionale, con il 15% di Aprilia, il quasi 13,7% a Ponza, ed il 12,9 % a Norma, sopra la media nazionale anche Cisterna e Cori dove è stato superato l'11%; queste sono le basi da cui riparte il mio lavoro di coordinamento».