Società vicina ai Bardellino, stop alla proiezione del film "La Casalese"

Stop alla presentazione del libro e del film "La Casalese-Operazione Spartacus" di Antonella D'Agostino (ex

moglie di Renato Vallanzasca), prevista martedì 26 marzo in un locale a Spigno Saturnia,nel sud della provincia di Latina.



L'altolà, riferiscono fonti del Viminale riportate dall'agenzia Adn Kronos, è in fase di ufficializzazione e arriva su input del ministero dell'Interno, dopo le relazioni di prefettura e forze dell'ordine.



L'iniziativa vede la famiglia Bardellino in prima linea: a organizzare l'evento è una società legata ad Angelo Bardellino, pluripregiudicato nipote di Antonio, già capo del clan dei Casalesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA