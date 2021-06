Soccorso ad alta tensione: automobilista inviperito, pugni all'ambulanza e minacce

Mercoledì 23 Giugno 2021, 15:33

Soccorso ad alta tensione, a Fondi: l'autista di un'ambulanza ha rischiato di essere picchiato da un'automobilista. Proprio mentre il mezzo del 118 era impegnato in un intervento.

I fatti nel pomeriggio di martedì, quando i sanitari si sono recati presso un'abitazione di via Benedetto Croce, in pieno centro urbano, per l'improvviso malore di una donna. Un intervento di routine, in teoria. Ma ad un tratto il conducente di un'auto in transito, indispettito dalla presenza dell'ambulanza, che a causa di altri veicoli parcheggiati ostruiva parzialmente la carreggiata, ha iniziato a inveire contro i presenti.

Nel giro di una manciata di minuti la situazione ha rischiato di degenerare. A suo dire, l'uomo non poteva permettersi di attendere. Aveva delle cose da sbrigare. Ed eccolo quindi sferrare pugni e manate sull'ambulanza, in quei momenti con la paziente a bordo. Un violento "sfogo" seguito da un'aggressione verbale all'autista del mezzo di soccorso.

La bagarre non è proseguita oltre solo perché quest'ultimo ha preso il telefono per allertare i carabinieri. Azione cui è seguito un repentino allontanamento da parte dell'automobilista, che per guadagnarsi il passaggio ha invaso con la macchina il marciapiedi. Non prima di aver minacciato il malcapitato autista: «Questa storia non finisce qui», avrebbe proferito.