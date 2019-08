Sniffa cocaina mentre guida sulla Pontina: sorpreso dalla Polstrada e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì sera la Polstrada di Aprilia nota una Fiat 600 bianca che rallenta bruscamente, la pattuglia affianca l'utilitaria e vede il conducente che sta sniffando cocaina. «Il conducente non appena si accorge della presenza della pattuglia - spiegano dal distaccamento della Polizia stradale di Aprilia - ha gettato quel che restava della sostanza stupefacente all’interno dell’abitacolo». Gli agenti accentono i lampeggianti e invitano l'uomo ad accostare. «Le due persone emanavano forte alito vinoso - spiegano dalla Polstrada - Il conducente è stato accompagnato al Santa Maria Goretti di Latina per i prelievi biologici».Le analisi confermano i sospetti. V. S., 52 anni, residente ad Aprilia è risultato positivo: aveva assunto sia cocaina che alcool. Per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sotto l’effetto di alcool avendo, un tasso superiore a 0,85. Il veicolo è stato sottoposto al sequestro ai fini della confisca.