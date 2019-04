Furto al Conad di via Ezio a Latina, inseguiti dalla Polizia, i ladri abbandonano mezzo e bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Hanno prima distrutto la vetrina del Conad Superstore di via Ezio, poi hanno smurato la cassaforte e l'hanno caricata su un furgone, quando sono stati intercettai e inseguiti dalla Squadra Volante della Polizia, non hanno esitato a speronare l'auto e a fuggire a piedi. E' accaduto tutto intorno alle 2 della scorsa notte, quando alcuni residenti hanno allertato il 113 per i rumori provenienti dal Conad Superstore. I malviventi, infatti, hanno prima rotto la vetrina con un oggetto pesante, forse un masso, poi con un'auto ariete, una vecchia Alfa Romeo risultata rubata, hanno finito l'opera e hanno caricato la cassaforte sull'altro mezzo, un furgone. Quest'ultimo mezzo è fuggito a forte velocità, probabilmente in direzione della Pontina, ma i ladri sono stati intercettati dalla Volante su via Terenzio dove è iniziato un inseguimento terminato poco dopo quando i malviventi non hanno esitato a scontrarsi con la pattuglia per guadagnare la fuga a piedi. L'altra auto invece ha preso la direzione opposta ed è stata abbandonata poco distante, dei ladri nessuna traccia. Il bottino, che supera i 30 mila euro, è stato recuperato. La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere del supermercato e anche quella della zona. Si indaga per capire se ad agire è stata la stessa banda che ha smurato la cassaforte del Conad del centro le Torri lo scorso 25 marzo