Smurano la cassaforte al Carrefour di Pontinia, ma perdono il bottino

Ladri ancora in azione nella notte per un furto ai danni di un supermercato. Dopo i casi di Latina, al Conad in viale Nervi un mese fa e nei giorni scorsi in quello di via Ezio, questa volta nel mirino è finito il Carrefour di Pontinia. Ad agire almeno tre persone, con il volto travisato, che sono riuscite ad entrare all'interno dopo aver forzato la posta d'ingresso. Una volta dentro hanno scardinato la cassaforte dell'esercizio commerciale agganciandola all'auto. Poi sono fuggiti ma sono stati intercettati lungo la Migliara 47 dai carabinieri della stazione locale. A quel punto i malviventi hanno abbandonato il veicolo, risultato rubato ieri a Latina, e la cassaforte proseguendo la fuga a piedi per i campi. Le indagini coordinate dai carabinieri della compagnia di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA