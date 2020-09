Alessandro Sessa

un alloggio di servizio

piazza del Popolo

vicenda Consip e poi prosciolto

intercettazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colonnello dei carabinieri,, era a completa disposizione di Luciano Iannotta. Così scrive il giudice Antonella Minunni nell'ordinanza di custodia cautelare: «Sessa, in ragione degli stretti rapporti di amicizia con Iannotta, si metteva a sua completa disposizione, asservendo la propria funzione a esigenze di natura esclusivamente personali dell'imprenditore di Sonnino, ottenendo in cambio delle utilità».Tra i tanti favori Iannotta mise a disposizione del colonnello una Smart acquistata tramite una delle sue società e anche un'utenza cellulare aziendale. «L'ufficiale - scrive il giudice - dimostrava grande riconoscenza a Iannotta rappresentandogli che, a seguito del suo trasferimento a Roma, aveva a disposizionedell'Arma dei Carabinieri nel complesso di, che offriva alla disponibilità dell'amico imprenditore» ogni volta che ne avesse avuto bisogno.Iannotta condivideva con Sessa molti suoi problemi legati alle attività illecite. In una conversazione del 5 giugno 2018, l'imprenditore di dimostrava preoccupato per il recupero di una ingente somma di denaro e, parlando con Sessa, sosteneva che «esponenti della criminalità calabrese erano disposti a recuperare il denaro ma al costo di 100.000 euro. Iannotta - scrive il giudice - affermava anche che i Servizi gli avevano garantito che avrebbe recuperato i soldi».Sessa, già coinvolto nelladalle accuse, è tra le 11 persone raggiunte dall'ordinanza cautelare. Si trova ai domiciliari e gli viene contestato di avere fornito agli altri indagati informazioni su indagini in corso e «consigli» per rendere meno efficace l'attività di intercettazione da parte degli inquirenti.Consigli in realtà non sempre pertinenti. Basti pensare che in una conversazione il colonnello Sessa sostiene come sia «improbabile che a bordo della vettura di Iannotta (Audi A8) potessero essere installati apparati di, in ragione dei sistemi di sicurezza che proteggono il veicolo», una conversazione intercettata dagli investigatori proprio in quella vettura di lusso a dimostrazione dell'esatto contrario.© RIPRODUZIONE RISERVATA