Martedì 11 Luglio 2023, 11:13

Lo guardi e ti chiedi cos'è? Perché è così: strano, incompiuto, invecchiato senza essere neppure finito. La storia del grattacielo Key è destinata a non vedere ancora l'epilogo, chissà quanti mesi ci vorranno, la sua lunga vicenda processuale si è arenata in attesa della motivazioni della Corte d'Appello. Breve antefatto: si attendono le motivazioni della Corte d'Appello, ma il collegio ha indicato - oltre ai 90 giorni di rito - una proroga di ulteriori 45 giorni. Il destino del palazzone di tubi e vetri di largo don Bosco è destinato a restare appeso.

La sentenza lo scorso dicembre, i giudici di Roma, dopo una lunga camera di consiglio, emettono la sentenza con la quale dichiarano prescritti tutti i reati a carico degli imputati e confermano la confisca dell'immobile così come deciso nel gennaio del 2015 dal Tribunale di Latina: nel processo di primo grado a carico di Paolo Fontenova, amministratore di fatto della srl, Riccardo Silvi, Paolino Coccato, Lucio Noviello della Falco Immobiliare e Gian Domenico Brienza, immobiliarista, chiamati a rispondere a vario titolo di infedeltà patrimoniale, sottrazione di beni sottoposti a sequestro, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Luca Giudetti, Domenico Oropallo e Nicolò Giglio, in appello ha chiesto la restituzione del bene non essendo profitto del reato contestato, richiesta non accolta. I legali attendevano le motivazioni per valutare il ricorso in Cassazione. «Trascorsi i 90 giorni di rito - spiega l'avvocato Giudetti - il collegio ha indicato altri 45 giorni di tempo per il deposito, stiamo quindi attendendo per valutare l'opportunità di ricorrere in Cassazione». Avvocato, è usuale che il collegio proroghi i termini? «Non è così frequente, ma la materia sta conoscendo tumultuose evoluzioni giurisprudenziali».

LE IPOTESI

In caso di ricorso in Cassazione sono due gli scenari possibili: la decisione potrebbe essere ribaltata e l'edificio di 13 piani tornare nelle mani dei proprietari, mentre, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado trovassero conferma il grattacielo passerebbe allo Sato che ne diventerebbe proprietario con la facoltà di farne l'uso che ritiene più opportuno. A quel punto potrebbe anche decidere di affidarlo al Comune di Latina, come avviene solitamente per i beni confiscati. E qui sarebbe l'amministrazione a dover individuare un possibile utilizzo dell'edificio che ormai è in evidente stato di degrado: demolirlo, abbatterlo solo in parte, riqualificarlo?

Una storia surreale quella del Key, doveva essere simbolo dello sviluppo di Latina, moderno, figlio di un nuovo concetto di architettura, invece è un monumento al degrado segnato da anni di guerre, scontri tra soci e inchieste, con il passare degli anni quell'opera che doveva essere maestosa, progettata dall'architetto Vittorio D'Erme e adibita all'esposizione di mobili oltre che ad ospitare uffici, pian piano si deteriora, tanto che la banca che si trovava al piano terra nel 2019 trasloca in tutta fretta e non rientra più in quell'edificio. Il Key è avvolto da anni nel silenzio, tra pannelli di vetro e piani segnati da spazi vuoti. Quello che è stato un fiore all'occhiello dell'architettura degli anni Sessanta oggi sta letteralmente cadendo a pezzi. La svolta - in un senso o nell'altro - dovrebbe essere ormai dietro l'angolo.