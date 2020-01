Slitta a lunedì il Consiglio su Montello, ecco perché

Slitta a lumedi il consiglio comunale sulla discarica di Montello previsto per oggi. La seduta si aprirà per prendere atto che i consiglieri regionali non possono essere presenti perche impegnati a Roma in Consiglio regionale e si rinvierà a lunedì alle 11. Lunedì alle 11 ci saranno i consiglieri regionali, gli Europarlamentari Adinolfi e Procaccini e i comitati, per cui parleranno Giorgio Libralato e Paola Serangeli. © RIPRODUZIONE RISERVATA