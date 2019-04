Skeet: la pontina Francesca Del Prete medaglia d'argento in Bulgaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è ancora il marchio pesante della tiravolista pontina Francesca Del Prete. Dopo aver sfiorato un mese fa il podio al Qatar Open, l’atleta azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nel Gran Premio “Gen.Lavrov” 2019 nella disciplina olimpica dello skeet. Più forte di lei soltanto Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri, che dopo essere entrata in finale con lo score di 110/125 si è lasciata alle spalle tutte le avversarie scalando il podio fino alla vetta con un ottimo 56/60. La vice campionessa del mondo universitaria del 2018 a Kuala Lumpur (Malesia) ha preceduto la Del Prete, che era rientrata nella final six con il punteggio di 114/125 ed è stata l’unica ad impensierire la compagna di squadra con 49/60. «Sono contenta di aver lavorato bene, sia a casa che qui, sistemando dei problemi che avevo riscontrato – afferma l’azzurra delle Fiamme Oro, campionessa italiana nel 2018 - Malgrado qualche difficoltà legata allo sbalzo termico registrato nei due giorni, ho controllato bene la gara e spero ora di continuare così». La pontina nel 2017 fu bronzo agli Europei Juniores a Baku in Azerbaigian.