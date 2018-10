Sinergia nelle cure del malato, premio dagli Ordini di medici e infermieri a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un premio a chi lavora in sinergia per la cura del malato. Lo consegneranno gli ordini professionali dei Medici e degli infermieri di Latina «uniti nei valori deontologici». ​L'appuntamento è giovedì 25 ottobre alle 16 presso la sala conferenze dell'Ordine dei medici, in Largo Celli a Latina.L'incontro «intende dare voce, medici e infermieri insieme, a quelle realtà che, operando sia all’interno che all’esterno delle mura ospedaliere, sostengono la persona sofferente e i suoi familiari nel cammino che percorre, a volte lungo ed impegnativo, della sua malattia». Si tratta della prima manifestazione che vede uniti i due Ordini.Nel corso del pomeriggio saranno ascoltate le testimonianze degli operatori di settore e saranno accesi i riflettori sulle eccellenze del territorio e sulle difficoltà esistenti in alcune realtà. Saranno resi noti i nuovi traguardi ospedalieri e presentata una équipe medica pontina che si è particolarmente distinta in Europa, alcune eccellenze degli hospices già note a livello nazionale e il prezioso lavoro svolto dalle associazioni di volontariato.