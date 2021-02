Cade per strada e si rompe la spalla, la sindaca di Terracina ricoverata in ospedale

Brutta caduta per la sindaca di Terracina Roberta Tintari. La prima cittadina aveva appena lasciato il Comune quando, finendo con un piede in una buca di via Annunziata, è finita a terra. Soccorsa dal suo autista, con il quale si era incamminata, per raggiungere l’auto di servizio, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Fiorini dove le hanno riscontrato una frattura ossea alla spalla. “Il rammarico – ha commentato oggi dal suo letto di ospedale - è che ero appena rientrata in Comune dopo i quasi due mesi di stop a causa del Covid e stavo riprendendo il ritmo di lavoro per la mia città con grande intensità”. Domani mattina la sindaca sarà sottoposta ad intervento chirurgico.

APPROFONDIMENTI LATINA Coronavirus, positiva sindaca di Terracina. Tintari: «Sto bene,...

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA