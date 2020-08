70 anni di Cisl a Latina, nel primo week end di settembre appuntamento in piazza Berlinguer

La Cisl di Latina compie 70 anni, il 4 - 5 e 6 settembre, in piazza Berlinguer a Latina un ampio programma per rilanciare il ruolo del sindacato sul territorio. Lavoro, legalità e comunità saranno i tre temi al centro del dibattito e delle proiezioni cinematografiche. Saranno presenti all’ evento il Prefetto Maurizio Falco, il Questore Michele Spina, il segretario confederale Andrea Cuccello, il segretario Usr Lazio Enrico Coppotelli, il segretario FNP Lazio Paolo Terrinoni. Partecipano all’evento le associazioni datoriali e sindacali di Cgil e Uil.

«La città di Latina non era ancora maggiorenne quando la CISL vi aprì la sua prima sede. Mentre il 30 aprile 1950 Giulio Pastore teneva, presso il Teatro Adriano di Roma, il suo discorso in occasione della fondazione, la città pontina non aveva ancora raggiunto i 18 anni di vita. È stato quindi fondamentale e imprescindibile il ruolo del Sindacato nello sviluppo della nostra comunità, fattore che si è accostato al processo di costituzione democratico della provincia - spiega il segretario generale Roberto Cecere - Con oltre 50.000 iscritti, circa 500 dirigenti sindacali, la Cisl ha rappresentato e rappresenta il patrimonio umano che accompagna le vicende sociali e lavorative della nostra provincia».

«Il sopraggiungere del momento di crisi aggravato dal virus Covid-19, i nuovi problemi nel mondo umano nonché tutta una serie di particolari emergenze fanno sì che al giorno d’oggi conti sempre meno il singolo, mentre aumenta il peso specifico della comunità organizzata. Sono lo slancio e l’impegno della collettività potranno risolvere problematiche complesse», conclude Cecere.

Il 4, il 5 e il 6 Settembre, presso il Parco Berlinguer di Latina, la CISL festeggerà il suo 70ennale con una serie di eventi che si terranno a partire dalle ore 19.

IL PROGRAMMA

Nella giornata di Venerdì interverranno diversi ex Segretari Generali quali G. Alessandrini, O. Ciucci, D. Roncon, P. Verrengia, S. D’Incertopadre, P. Pirone e l’ex Direttore Confindustria Latina S. Viceconte per raccontare gli ultimi 40 anni dell’organizzazione attraverso le parole dei suoi protagonisti e le testimonianze dei vari Dirigenti Sindacali. Alla fine del dibattito, condotto dal Direttore di “Lazio Tv” Egidio Fia, verrà proiettato il film “7 minuti” di Michele Placido. Sabato invece ci sarà la “Serata per la legalità”: parteciperanno il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Questore Michele Spina, il Sindaco Damiano Coletta, il Presidente di FederLazio Marco Picca e i Segretari di CGIL, CISL e UIL. Al termine degli interventi sarà proiettato il film “Suburra” di Stefano Sollima. Domenica 6 si terrà la “Cerimonia finale”, dove verranno premiati i delegati e Dirigenti sindacali; parteciperanno Enrico Coppotelli, Segretario Generale CISL Lazio, e Paolo Terrinoni, Segretario Generale Regionale Fnp. La serata verrà condotta da Antonella Melito. Tutte le serate saranno presiedute dal Segretario Confederale della CISL Andrea Cuccello. Per concludere verrà proiettato il film “Latina-Littoria” di Gianfranco Pannone, una pellicola che rappresenta uno spaccato della vita politica della nostra città negli anni 2000. Paolo Borsellino credeva che “La legalità dev’essere un movimento culturale e morale”, un’attività di squadra, di gruppo, di unità. Egli poneva l’accento sul tema culturale e sul ruolo dei giovani: dalle loro mani passa il futuro della nostra società, ma solo conoscendo il passato si può costruire un solido avvenire. Per questo motivo una delle serate è stata interamente dedicata al tema della legalità, per far sì che la ricorrenza del compleanno del Sindacato possa essere il punto d’incontro tra ciò che siamo stati fin qui e ciò che saremo: “Insieme da 70 anni”, e chissà per quanti altri ancora.